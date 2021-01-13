مصر تفوز على تشيلي بفارق 6 أهداف في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

افتتح منتخب مصر لكرة اليد، مباريات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، والمقامة حاليا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وانطلقت اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، بتحقيق الفوز على حساب تشيلي، بفارق 6 أهداف، في مباراة افتتاح مونديال اليد.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد، منذ بداية الشوط الأول من مباراته أمام نظيره التشيلي، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، ببطولة العالم لكرة اليد رقم 27، وسيطر لاعبو المنتخب الوطني على هذا الشوط بشكل واضح، على منافسهم القادم من قارة أمريكا الجنوبية.

وحسم منتخب اليد، الشوط الأول، بنتيجة 18-11، وشهد هذا الشوط تألق اللاعبين خاصة على مستوى الدفاع، بقيادة حارس المرمى كريم هنداوي، ونجح لاعبة المنتخب في توسيع الفارق بينه وبين نظيره التشيلي طوال أحداث الشوط، حتى وصل إلى فارق 7 أهداف.

لم يتراجع أداء منتخب اليد مع بداية الشوط الثاني، بل نجحوا في توسيع الفارق إلى 9 أهداف في بداية هذا الشوط، لكن تراجع أداء لاعبي منتخب مصر في الربع الأخير من زمن المباراة.

ونجح لاعبو تشيلي في تسجيل عدة أهداف متتالية، وتقليص فارق الأهداف، والذي وصل إلى خمسة أهداف فقط، وهو ما دفع الإسباني روبرتو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر، بطلب وقت مستقطع لكي يصحح مسار الفريق، وهو ما حدث بالفعل في الدقائق الاخيرة، لينهى منتخب مصر مباراة الافتتاح أمام تشيلي، بنتيجة 35-29، ليتصدر المجموعة السابعة التي تضم معه، السويد ومقدونيا الشمالية.