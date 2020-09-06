فنادق الغردقة تستضيف معسكر منتخب مصر لكرة اليد للمرة الثانية

تستضيف مدينة الغردقة المعسكر الثاني لمنتخب مصر لكرة اليد، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021 بعد إلغاء معسكر الإسماعيلية ونقله إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة.

جاء ذلك بعد نجاح المعسكر الأول بالمنتجع الرياضي السياحى بمصر وأفريقيا، على أرض مدينة الغردقة.

وكشف محمد عيد، أحد مسؤولي المنتجع والمنسق معسكر المنتخب بالغردقة، عن أن المعسكر الثاني لمنتخب اليد بالغردقة سيبدأ في التاسع من شهر سبتمبر ويستمر لمدة أسبوعين حتى 23 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في ظل اهتمام إعلامي محلي ودولي بعد النجاح العالمي الذي حققه حفل قرعة البطولة بالأمس تحت سفح الآهرامات.

وأشار "عيد" في حديثه اليوم، لـ"الوطن"، إلى إشادة اللاعبين والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو بالمعسكر الأول بالغردقة، والذي أقيم في شهر أغسطس الماضي وتحقيق نجاح كبير من إدارة المنتجع.