شاب يقتل شقيقته «المطلقة» لحملها سفاحا في المنيا

عاد إلى عمله منهكا متعبا بإحدى قرى محافظة المنيا، اتجهت شقيقته إلى المطبخ لإحضار طعام الغداء له، في الوقت الذي ذهب فيه إلى دورة المياه، انتظارا لالتهام الوجبة الساخنة، لكن أخته فجأة شعرت بدوار في رأسها، مع أعراض مرضية لحظية، مصحوبة بغثيان، انتفض الأخ الحنون وأسرع بها نحو المستشفى، ليتلقى المفاجأة الصادمة تقع على رأسه، بعد أن زف إليه الطبيب، بشرى حمل شقيقته، ليشعر بالأرض تموج تحت قدميه، متذكرا أحداث الأشهر العشرة الأخيرة، التي عاشتها أخته معه بعد طلاقها، ليعود بها إلى المنزل، ويكتم أنفاسها حتى تفارق الحياة.

اكتشف حملها رغم طلاقها فأجهز عليها

تعود تفاصيل الواقعة إلى قتل شاب في إحدى قرى مركز المنيا، اليوم الأربعاء، شقيقته، من خلال كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وذلك بعد أن اكتشف حملها سفاحا، رغم أنها مطلقة منذ نحو 10 أشهر.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مركز شرطة المنيا، بوقوع جريمة قتل بإحدى القرى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «أ» 25 عاما، وأنها فارقت الحياة.

المتهم كان يشك في الضحية

بتشكيل فريق من البحث الجنائي، ومباحث مركز شرطة المنيا، أفادت التحريات، بأن المتهم بارتكاب الواقعة شقيقها، ويدعى «أ» 31 عاما، حاصل على دبلوم.

كما أفادت التحريات، بأن المتهم كان يشك في سلوك المجني عليها، وأنها شعرت ببعض أعراض مرضية وغثيان، وبالتوجه للطبيب، اكتشف حملها، رغم أنها مطلقه منذ ما يقرب من نحو 10 أشهر، وخوفا من الفضيحة تخلص منها.

وتبين أن المتهم دخل على شقيقته، وكتم أنفاسها وفمها وخنقها بيده، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأبلغ أحد الأهالي عن الواقعة، التي تحرر عنها المحضر رقم 250 إداري مركز المنيا، وبإحالة المتهم إلى النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.