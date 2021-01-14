شركة WE عن نقل مباريات كأس العالم لكرة اليد: كل بث حي له الأرشيف بتاعه

قال ناصر كنفاني، رئيس قطاع الاتصالات التسويقية بشركة WE، إن الفكرة التسويقية التي تعتمد عليها الشركة هي المشاركة والرعاية مع منتخب مصر، وكما دعمت الشركة أبطال منتخب كرة اليد في الدنمارك من قبل، قررت مواصلة الدعم للمنتخب وبث المباريات عبر منصة «يوتيوب» لمواطني الدول العربية والأفريقية كافة: «كل بث حي له الأرشيف بتاعه، وهنزيع مباريات البطولة».

وأضاف «كنفاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن بث تلك المباريات عبر منصة «يوتيوب» للدول العربية والأفريقية يأتي في إطار دعم من قبل الشركة للمنتخبات العربية المشاركة.

وأكد رئيس قطاع الاتصالات التسويقية بشركة WE، أنه سيتثني للمواطنين في تلك الدول رؤية الفرق الأوروبية ومتابعتهم عبر حساب الشركة الرسمي عبر «يوتيوب»: «نفخر بشراكتنا مع المنصات العالمية، وعملنا تطوير للبنية التحتية وكل ما الناس اتفرجت أكثر وشجعت بلدنا سنفوز».

وقص منتخب مصر لكرة اليد، شريط افتتاح بطولة كأس العالم لليد، والتي تحتضنها الأراضي المصرية، بداية من اليوم وحتى 31 من شهر يناير الجاري، بالنسخة الاستثنائية التي تشهد مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، والتي انطلقت وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع تفشي فيروس كورونا، على أن تقام خلف الأبواب المغلقة، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، منع حضور المشجعين للمدرجات، في بعد ساعات من تقليص النسبة التي كان مقررا حضورها.

وسبق لقاء مصر وتشيلي، حفل افتتاح العرس العالمي، الذي انطلق في السادسة إلا ربع مساء، وانتهي قبل نصف ساعة من مباراة الفراعنة لكرة اليد، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكبار الشخصيات.