بعد «المهندسين».. صحفيون يطالبون برقمنة خدماتهم عبر تطبيق إلكتروني

طالب عدد من الصحفيين برقمنة الخدمات التي تقدمها نقابة الصحفيين لأعضائها لاسيما الاشتراك في مشروع العلاج، وتجديد اشتراك العضوية وعقد انتخابات النقيب والتجديد النصفي المزمع تنفيذه خلال شهر مارس المقبل، وذلك في مواجهة فكرة تأجيلها بعدما لجأت النقابة لاستشارة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول الوضع القانوني لتأجيل انعقاد الجمعية العمومية انتخابات التجديد النصفي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطبيق نقابتي

وتأتي فكرة رقمنة خدمات بالتزامن مع تدشين نقابة المهندسين تطبيقا إلكترونيا يحمل اسم «نقابة المهندسين المصرية- نقابتي» والذي يمكن للعضو من خلاله تجديد اشتراك العضوية ومشروع الرعاية الصحية فضلا عن خدمة الكول سنتر للرد على استفسارات الأعضاء، بينما لجأت نقابة الصحفيين إلى تطبيق فوري لسداد الاشتراكات الخاصة بالعضوية ومشروع العلاج كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا، وهو القرار الذي لاقى غضبا من عدد كبير من الصحفيين بسبب صعوبة استخدامه وتفعيله بدءا من أمس فقط.

وتتبلور فكرة رقمنة خدمات الصحفيين حول عمل تطبيق إلكتروني يحمل قاعدة بيانات للصحفيين عموما وحساب «أكونت» خاص بكل صحفي لا يتم فتحه إلا بكلمة سر خاصة بكل صحفي ومن خلال الأكونت يتم تلقي خدمات النقابة وتجديد الاشتراكات والتواصل مع مشروع العلاج، وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي وانتخابات الشعب.

مشروع العلاج

وقال الصحفي خالد شعيب، صاحب الفكرة إنه يمكن من خلال التطبيق الإلكتروني إجراء الانتخابات عموما من خلال المنصة وتوفير التكلفة والجهد والوقت، فضلا عن توفير تكلفة القضاة المشرفين على الانتخابات، ومنع الزحام وحماية للصحفيين من الإصابة بالفيروسات خاصة فيروس كورونا، وتقليل وقت الجمعية العمومية وقد تستغرق عدة ساعات قليلة ولا تحتاج إلى تاجيل، مشيرا إلى أنه مستعد أن يساعد مجلس النقابة في تنفيذ هذا التطبيق رغم أنه غير مبرمج لكنها «أفكار صحفي عضو محب لنقابته» بحسب تعبيره.