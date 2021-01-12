الصحفيين توفر خدمة الاشتراك بمشروع العلاج عبر «فوري»: تعرف على الخطوات

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تم تفعيل خدمة «فوري» لسداد الاشتراكات السنوية والعلاج ورسوم استخراج الكارنيه، وفق قرار مجلس النقابة، كنوع من الحماية للزملاء من الاختلاط والتعرض إلى فيروس كورونا، وذلك بجانب الاشتراك بالطرق العادية السابق ذكرها عن طريق الصحف والإصدارات والفرق الجماعية، وفق بيان لمجلس النقابة مساء اليوم.

أكواد الخدمة

وأوضح شبانة أن آليات التعامل والسداد بخدمة «فوري»، ستكون من خلال أكواد مرفقة، للتسهيل على الزملاء، ومن الممكن وضع الكود مباشرة دون البحث عن اسم النقابة والخدمة، ثم بعد ذلك يتم اتباع الخطوات التالية:

1- التعامل برقم القيد ثم الاسم.

2- سداد اشتراك مشروع العلاج، الذي يشمل جميع الزملاء «مشتغلين وتحت التمرين».

3- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة.

4- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى أربع سنوات من 2017 وحتى 2020.

5- يمكن استخراج كارنيه النقابة لعام 2021.

6- في حالة إضافة أفراد جدد للاشتراك بمشروع العلاج، ضمن أسر الزملاء الصحفيين يمكن إرسال المستندات الدالة على ذلك رقم ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، وذلك بعد سداد الاشتراك وصورة قيمة السداد بالاشتراك.

إرسال المستندات عبر «واتساب»

7- ويمكن إرسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد أو التعديلات بإضافة أفراد أو حذف أفراد او أي تعديلات أو إضافة مواليد على مشروع العلاج على أرقام خدمات الواتس اب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد.

8- يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات الى الزملاء بمحل اقامتهم إذا أرسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لـ«فوري» على أن يتم إرسال صورة قسيمة السداد على خدمة «واتساب» على الأرقام السابق ذكرها.

9- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا (01095118336).