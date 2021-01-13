التعليم: الامتحانات بعد 20 فبراير.. وسنحدد الموعد النهائي في وقت لاحق

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد بعد 20 فبراير المقبل، وسيتم تحديد المواعيد النهائية لاحقاً وطبقاً لمستجدات تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تأجيل الامتحانات بعد تزايد حالات إصابات ووفيات فيروس كورونا، مؤكداً أن الصفوف الأولى سيتم تقييمها من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي دون عقد امتحانات تحريرية.

عدة سيناريوهات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها للتعايش مع فيروس كورونا، لاستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، منوها بأن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ستقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم في المدارس.

لا ترحيل للامتحانات

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد أي قرار رسمي بترحيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وأن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2020-2021، والمنتظر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 29 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 19 يونيه المقبل، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن ظهور جائحة كورونا.

وأضاف المصدر، بأن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم الجمعة الموافق 16 يناير الجاري وحتى 20 فبراير المقبل، وخلال هذه الفترة ستدرس الوزارة كل الخطط والحلول المتاحة لاستكمال العام الدراسي، وكيفية عقد الامتحانات، منوهاً بأن الوزارة عازمة على نجاح العام الدراسي الحالي مهما كانت الصعوبات والتحديات.

ومن جهته أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن عقد امتحانات الدبلومات الفنية في 29 مايو المقبل ورقيا، مشيراً إلى أن التعليم الفنى تطور كثيراً عن زي قبل، موضحاً أن طلاب التعليم الفني كانوا حريصون على الحضور للمدارس خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وأشار مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن انخفاض أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا، سيساعد الوزارة في وضع خطط الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وعودة الطلاب للمدارس، مؤكداً أن العام الدراسي سيتم استكماله مهما بلغت التحديات والصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا.