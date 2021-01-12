«التعليم» تنفي استبدال امتحان الإعدادية بـ«أبحاث» بسبب كورونا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع العديد من السيناريوهات والحلول الممكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد تأجيل امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحة حقيقة استبدال امتحانات الشهادة الإعدادية بمشروعات بحثية حال استمرت أزمة كورونا، قائلة: «امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقيا وتحريريا وسيتم تحديد المواعيد الجديدة للامتحانات خلال الفترة القادمة».

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ليس لديها أي نية في إلغاء الامتحانات بجميع الصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم، مؤكدا أن امتحان الشهادة الإعدادية سيعقد ورقيا وتحريريا ولن يتم استبداله بمشروعات بحثية، حال استمرت أزمة فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة جاهزة بالعديد من السيناريوهات التي سيتم تنفيذها لإنقاذ الامتحانات من الإلغاء تزامنا مع تفشي كورونا.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الحالي 2020-2021، سيتم استكماله مهما بلغت صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكدا أن إلغاء الدراسة معناه سقوط جميع الطلاب في العام الدراسي 2020-2021، منوها بأن الجميع داخل المنظومة التعليمية يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي.

من جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب كورونا شائعات سخيفة، موضحا أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة وناجحة من أجل إنجاح العام الدراسي الحالي، حال استمرت أزمة فيروس كورونا، منوها بأن الوزارة حريصة كل الحرص على مستقبل الطلاب التعليمي.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بكافة الصفوف الدراسية المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق طفرة كبيرة بالمناهج وطرق التعلم ووضع الامتحانات، وأن التعليم الفني في مصر يشهد تطورا حقيقيا خلال الفترة الحالية.