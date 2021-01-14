منها الملح.. استشاري مناعة تحذر من أطعمة تجعل الجسم فريسة لـ كورونا

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إن هناك أطعمة تؤثر بالسلب على مرضي فيروس كورونا «كوفيد19»، ومن شأنها أيضا إضعاف مناعة الجسد مما يستدعي التوقف عن تناولها، خصوصا مع انتشار الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن على رأس هذه الأطعمة السريعة والسكريات والمشروبات الغازية.

تحذيرات من تناول السكر

وحذرت استشاري المناعة في حديثها لـ «الوطن»، من تناول السكر بأنواعه وأشكاله في الكيكات والمخبوزات والعصائر، حيث إن عصر الفواكهه يفقدها أليافها وتترك أكبر كمية من السكر مما يقلل قيمتها الغدائية، موضحة أن السكر يقلل المناعة ويزيد الالتهاب في الجسم مما يرهق جهاز المناعة في مواجهة كورونا.

وعن الأطعمة السريعة والمقليات، قالت "عبدالوهاب" ان الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة تزيد من الشوارد الحرة في الجسد والتي ترهق جهاز المناعة وتؤدي للالتهابات والأورام الذات ، موضحة ان مقاومة الشوارد الحرة يكون من خلال تناول أغذية غنية بفيتامين a وc e d .

السجائر تزيد الالتهابات الصدرية

وأشارت استشاري المناعة الى خطورة الملح والذي يؤدي زيادة تناوله للتورمات في الجسم، ويفضل استخدام ملح الهيمالايا أو ملح البحر أيضا.

كما حذرت استشاري المناعة من تدخين السجائر والتي تزيد من نسبة الالتهابات الصدرية وتزيد الشوارد الحرة ما يحول الجسد لفريسة سهلة أمام فيروس كورونا.