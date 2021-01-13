ملخص مباراة مصر وتشيلي في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد «فيديو»

حقق رجال منتخب مصر لكرة اليد، الانتصار في أولى مباريات بطولة العالم لكرة اليد، المقامة في مصر، خلال الفترة بين 13 يناير، إلى 31 من الشهر ذاته، على حساب نظيره تشيلي، بفارق 6 أهداف، في مباراة الافتتاح، حيث تفوق لاعبو منتخب مصر لكرة اليد على منافسهم القادم من قارة أمريكا الجنوبية، منذ بداية المباراة، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، ببطولة العالم لكرة اليد رقم 27.

ويقدم «الوطن»، ملخصا لمباراة مصر وتشيلي، في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، التي انتهت بفوز مصر بنتيجة 35-29، ليتصدرمنتخب اليد المجموعة السابعة، وينتظر نتيجة مباراة منافسيه السويد ومقدونيا الشمالية.

وسيطر المنتخب الوطني لكرة اليد، على مجريات مباراته ضد تشيلي، في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، وتفوق لاعبو منتخب اليد في الشوط الأول، وأنهوه لصالحهم بفارق 7 أهداف، حيث انتهى هذا الشوط بنتيجة 18-11.

وتواصل تألق لاعبو منتخب اليد في بداية الشوط الثاني، وتمكنوا من رفع الفارق إلى 9 أهداف في بداية هذا الشوط، لكن تراجع أداء لاعبي منتخب مصر خلال النصف الثاني من هذا الشوط، ليتقلص فارق الأهداف إلى 5 فقط.

وطلب الإسباني روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر، وقت مستقطع لتصحيح الأوضاع، وهو ما حدث بالفعل في الدقائق الأخيرة، لتنتهي مباراة منتخب مصر ضد تشيلي، بفارق 6 أهداف، وحسم منتخب اليد مباراة الافتتاح بنتيجة 35-29، ليتربع على صدارة المجموعة السابعة التي تضم معه، السويد ومقدونيا الشمالية.

وحسم يحيى الدرع، ظهير أيسر منتخب اليد، لقب رجل المباراة، بعدما أحرز 6 أهداف، من 6 محاولات، بنسبة نجاح 100%، ولم يسجل أي هدف من رمية جزائية، وجاءت كل أهدافه، من كرات متحركة، ونال بطاقة صفراء واحدة، ولم يتعرض للإيقاف طوال المباراة، لينال جائزة رجل المباراة بجدارة.