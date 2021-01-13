موعد مباراة مصر وتشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

ساعات قليلة وتنطلق المباراة الافتتاحية في كأس العالم لكرة اليد، حيث يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم الأربعاء، منتخب تشيلي في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

ويرفع المنتخب المصري لكرة اليد الستار اليوم الأربعاء عن فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر على مدار الأيام المقبلة، في الفترة بين 13 وحتى 31 يناير الحالي.

وتستضيف مصر هذه النسخة من البطولة بمشاركة 32 منتخبًا في نسخة استثنائية.

موعد مباراة مصر وتشيلي

تنطلق مباراة مصر وتشيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمصر وتشيلي

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وتشيلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة تايم سبورتس البث الأرضي.

حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح لهذه البطولة في تمام الساعة 5:40، وينتهي 6:30، وسيكون هناك استديو تحليلي يقدمه جوهر نبيل، نجم كرة اليد السابق.

وقبل انطلاق البطولة، خضع لاعبو منتخب مصر لكرة اليد لجلسة تصوير، أمس الثلاثاء، غلب عليها روح المرح في فندق الإقامة حسب ما ظهر في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للبطولة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجرى اتخاذ قرار بإقامة بطولة العالم لكرة اليد دون جمهور، بناء على إجماع المشاركين في اجتماع للجنة العليا للمونديال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية، ويحييه الفنان تامر حسني، الذي يغني أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين.

وشهدت البطولة قبل انطلاقها بساعات قليلة، انسحاب منتخبي التشيك وأمريكا.