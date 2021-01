تعرف على تكلفة وخطوات إنشاء قناة على يوتيوب

في ظل انتشار التكنولوجيا وسيطرة مواقع التواصل على الناس وعدم استغنائهم عنها، يحلم الكثيرون بامتلاك قناة على يوتيوب للتربح منها مثلما فعل العديد من الأشخاص مؤخرا وتربحوا من خلالها ونالوا شهرة واسعة.

خطوات وتكلفة إنشاء قناة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أوضحها أحمد سعيد الخبير التكنولوجي، من خلال حديثه «الوطن».

تكلفة إنشاء قناة على يوتيوب

يتسائل الكثيرون عن قيمة ماسيتحملونه من أموال من أجل امتلاك قناة يوتيوب ويضعون ذلك في مخيلتهم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، حيث أكد «سعيد» مجانية إنشاء قناة دون أي تكلفة مادية.

خطوات إنشاء قناة يوتيوب

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى يوتيوب باستخدام حساب جوجل الخاص بالمُستخدِم.

اضغط على أيقونة الملف الشخصي (Profile) الذي سيظهر لك في أعلى الشاشة.

ثم قم باختيار قناتك (Your channel) من القائمة المنسدلة التي ستظهر لك.

اكتب الاسم الأول والأخير للمُستخدِم ثم اضغط على زر إنشاء قناة (Create Channel).

ادخل إلى القناة الجديدة بالضغط على أيقونة الملف الشخص، ثمّ اختيار خيار قناتك (Your channel).

يُمكن أيضا عمل قناة يوتيوب للأعمال التجارية، ويجب استخدام حساب العلامة التجارية (Brand Account) لإنشاء هذه القناة.

تاريخ يوتيوب

في البداية امتلك موقع يوتيوب تشاد هيرلي و ستيف تشين و جاود كريم وكانوا موظفين سابقين في شركة باي بال، وذبك بعد أن درسوا علم الحاسوب والتصميم في جامعاتهم.

وتم إنشاء YouTube.com وأصبح نشطًا في 15 فبراير 2005، ومن ثم تم العمل على تصميم الموقع لبضعة أشهر، ولقد افتتح الموقع كتجربة في مايو 2005، ثم تم افتتاحه رسميًا بعد ستة أشهر.

أول فيديو على اليوتيوب

كان أول فيديو رفعه «جاود» على يوتيوب بعنوان (أنا في حديقة الحيوان) (بالإنجليزية: Me at the zoo)‏ هو أول ملف فيديو رفع على موقع يوتيوب في شهر إبريل عام 2005، وتبلغ مدته 18 ثانية.