إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادثيّ سير بطريقي سمسطا جنوب غرب بني سويف، والطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع الأسمنت، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الفرعي عزبة نصير بمدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي وببا.

وانتقلت سيارتي إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم «إسحاق سمير رياض، 32 سنة عامل، مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسري، وسميح سمير رياض، 20 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس»، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

وقامت سيارة إسعاف بنقل «عادل جابر حامد»، 33 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وعلي شحاتة حامد 30 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع الأسمنت وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

وخضع المصابون للإسعافات الأولية والاشعة اللازمة فور استقبالهم بالمستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.