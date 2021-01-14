محافظ بني سويف يسلم تكلفة دواء شهر لأسرة الطفل أيمن عماد

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تكلفة شهر واحد من الدواء المطلوب لحالة الطفل أيمن عماد موسى، المصاب بخلل بالجهاز المناعي، وذلك لحين توفير الدواء عن طريق إدارة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة.

وكان محافظ بني سويف قد قرر في وقت سابق، تحمل المحافظة لتكلفة علاجه الكبيرة شهريا ولصعوبة توفير نوعية الدواء المطلوبة، وذلك لتخفيف العبء عن والد الطفل الذي قد تسبب نفس المرض في وفاة 4 أبناء له قبل ذلك.

واستقبل محافظ بني سويف، اليوم، الطفل ووالده، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث اطمأن المحافظ على الطفل، واستفسر عن حالته المرضية من واقع التقارير الطبية للاستشاريين المتخصصين.

واستمع المحافظ لوالد الطفل وظروفه الاجتماعية التي مر بها خلال السنوات الماضية، وفقدانه لأبنائه الأربعة، وخوفه من فقد ابنه الخامس، معربا عن تقديره الكبير لاهتمام المحافظ بحالته، وسرعة الاستجابة، ومتابعته الشخصية لحالة ابنه وتواصله الدائم، وتوجيهاته لوكيل وزارة الصحة بمباشرة حالته يوميا، قائلا :" أنا اطمنت من ساعة المحافظ ما سأل علينا وأمر بمتابعة حالة ابنى، واطمنت إن بلدي بتراعينى ومش سيباني في ظروفي الصعبة كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والمحافظ".

وحرص المحافظ على طمأنة والد الطفل، قائلا له " احنا كلنا معاك وجنبك ومش هنسيبك، لغاية ابنك مايشفيه المولى عز وجل ، ودي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نكون قريبين من المواطنين ومعهم في كل ظروفهم المعيشية ، وقريبا ستوفر العلاج بانتظام من وزارة الصحة، ونبحث علاج الحالة خارج مصر إذا تطلب الأمر لذلك".

وداعب المحافظ الطفل بكلمات تحفيز وتشجيع، وأنه الله سيشفيه قريبا، واصفا بأنه بطل ومميز وأنه سيكون أفضل ومتفوق في حياته ، ومؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا ولا سبيلا لادخال البهجة والفرحة على أسرة الطفل ، ولن تدخر جهدا في رعايته وأن يكون في أفضل صحة وحال.

وجدد محافظ بني سويف تكليفه لوكيل وزارة الصحة بأن يتابع الحالة شخصيا ، ويطلعه على مستجدات الحالة أولا بأول ، والذي أفاد بأن المديرية تسير في أكثر من اتجاه "وتنفيذا لتوجيهات المحافظ"لتوفير العلاج للطفل بشكل منتظم، مشيرا إلى أنه يجري التواصل مع أكثر من جهة مختصة في مقدمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي وإدارة العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، وذلك لدراسة الحلول والبدائل المتاحة مع دراسة الإمكانية لو تطلب الأمر لعلاجه بالخارج على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع الجمعية التي كانت توفر الدواء له قبل ذلك لإمكانية الاستمرار في توفيره، وغيرها من الحلول والبدائل المطروحة.

ونشرت " الوطن " عبر موقعها الإلكتروني تقرير تضمن معاناة الطفل ايمن عماد موسى، بتاريخ 4 ديسمبر 2020، تحت عنوان " بعد وفاة 4 من أشقائه بنفس المرض.. "أيمن" 12 عامًا من الألم"

كما نشرت الجريدة عبر موقعها الإلكتروني تقريرا اخر، بتاريخ 8 يناير 2021 تحت عنوان " «صرخة أب» مات له 4 أطفال وعاوز ينقذ الأخير.. «بيتولدوا بمرض بيموتهم»