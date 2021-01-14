سعر الدولار اليوم الخميس 14-1-2021 مقابل الجنيه المصري

استمرارًا لخدماتها لقرائها، تقدم «الوطن» متوسط أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري، ومع اختلاف سعر الدولار عالميا متأثرا بالتبعيات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، جاء سعر الدولار اليوم كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل اليورو في بداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 14 يناير الحالي، نحو 18.75 جنيها للشراء، و19.12 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 19.02 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سجل 19.04 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 يناير، إلى نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 يناير الحالي، في بنك مصر نحو 21.26 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.33 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.25 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 21.29 جنيه للشراء و21.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 14 يناير الحالي، في المصرف المتحد نحو 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.