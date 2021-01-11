انخفاض أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار وتراجع «البيتكوين» 11.55%

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، لتلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع، وظلت الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 1816.53 دولار للأونصة، أدنى مستوى منذ 2 ديسمبر الماضي، وكانت أسعار الذهب تراجعت، الجمعة الماضية، بنسبة 4.4%.

من جانبه، قال كبير استراتيجي السوق لدى شركة «أكسي» ستيفن إينس، إن أيام مجد الذهب ولت، موضحا أن ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب.

وأشار إينس، إلى تواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، وأضاف كبير استراتيجي السوق لدى شركة «أكسي»، أن المراكز، لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مرتفعة فوق واحد بالمئة، مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا، مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

وفي سياق آخر، أظهرت بوابة «كوين ديسك» تواصل انخفاض عملة «البيتكوين» الرقمية المشفرة، وبلغت نسبة الانخفاض بعد افتتاح التداول 11.55%.

وبلغ سعر «البيتكوين»، 33.951 ألف دولار، بنسبة انخفاض قدرها 11.06%.

و«البيتكوين» منظومة لامركزية للعملة المشفرة على أساس تقنية «بلوكتشاين»، فيما تم نشر فكرة المنظومة في نوفمبر 2008. وبلغت شعبية «البيتكوين» ذروتها في السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال خبير أسواق العملات الرقمية، منصور حسينوف، إن الانخفاض الكبير في سعر «البيتكوين» مرتبط بتصحيح ضروري في مسار العملة الرقمية المشفرة، والذي طال انتظاره.

وأضاف حسينوف، أن الحوافز المالية والنقدية الجديدة، فضلا عن إنجازات مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ستشكل دعما للعملة الرقمية المشفرة في المستقبل.