رئيس «ملوي الجديدة» يتفقد أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية بـ«JANNA»

تفقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، يرافقه مدير عام التنفيذ والمعاون، أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية - 32 عمارة- بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وذلك بعد أيام من تكليفه رئيساً لجهاز المدينة.

وتابع رئيس الجهاز خلال جولته بموقع العمارات، أعمال البناء والطرق والمرافق حسب تنسيق الموقع للمشروع، مشيراً إلى أنَّه تمّ الانتهاء من الهيكل الخراساني وأعمال البناء بعددٍ من العمارات بالمشروع، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية.

وطالب مسؤولي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها للانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة المقدمة منها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.