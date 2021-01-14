مباحثات مصرية مع مسؤولين في ولاية «البحر الأحمر» السودانية

التقى سامح فاروق شحاتة، القنصل المصري العام في «بورسودان» بالسودان، كل من مدير إعلام ولاية البحر الأحمر في السودان مرتضى كرار، ومدير مراسم الولاية خالد حجي، وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وبحث اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال الإعلام، والإمكانيات المتاحة لتدريب الإعلاميين السودانيين من ولاية البحر الأحمر، في مركز تدريب الإعلاميين بمصر، بجانب النظر في تبادل الزيارات بين المسئولين الإعلاميين بالبلدين.

من جانبه، حرص مدير مراسم ولاية البحر الأحمر خلال اللقاء، على الإعراب عن تقدير الولاية للتعاون القائم حاليا مع القنصلية العامة ببورسودان في المجالات كافة، مشيرا إلى تطلعها لمواصلة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.