مستشفى أسيوط الجامعي تستقبل أكثر من 217 ألف مريض خلال 2020

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما حققته مستشفيات أسيوط الجامعية من نجاحات وانفرادات متميزة وإضافات مهمة للمنظومة الطبية للجامعة خلال العام الماضي، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جاء ذلك ضمن حصاد أعمال المستشفي الجامعي الرئيسي للعام المنقضي، والذي شهد تطوراً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من مختلف محافظات الصعيد في شتي التخصصات الطبية، إلي جانب ما يحظي به من إمكانيات ضخمة وكفاءات علمية وكوادر طبية مؤهلة على أعلي مستوي وهو ما يمثل دافعاً وحافزاً هاماً لمواصلة العمل والاجتهاد لإنجاز المزيد من النجاحات.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعي الرئيسي نجح خلال عام 2020 في افتتاح بعض الوحدات المتميزة في الأقسام المختلفة، وعلى رأسها افتتاح قسم الأورام والطب النووي بعد تجديده وإضافة وحدة الجاما كاميرا لتشخيص الأورام، فضلًا عن افتتاح وحدة الماموجرافي بقسم الأشعة التشخيصية، وكذلك وحدة النفايات الجديدة وعيادة ما بعد التعافي لمرضى كورونا.

وأشار «عطية»، إلى افتتاح معملي الباثولوجي والميكروبيولوجي ووحدة مشتقات البلازما، وكذلك مشاركة المستشفى في تشخيص وعلاج مصابي «كوفيد 19» حيث تم دخول 205 حالات بالأقسام المجانية و155 حالة بالقسم الخاص.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سعد زكي محمود مدير المستشفي الجامعي الرئيسي إلى ما تضمه المستشفى من إمكانيات ضخمة، وتشمل نحو 1215 سريرًا رئيسيًا، و159 سريرًا بالعنايات المركزية و225 سريرًا بقسم الطوارئ (الاستقبال والإصابات)، وكذلك 133 سريرًا بقسم العلاج بأجر، ونحو 45 غرفة عمليات، و21 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، كما كشف عن استقبال المستشفي لنحو 217613 مريضًا بالعيادات الخارجية، و66 ألف مريض بقسم العلاج علي نفقة الدولة، و45345 حالة بالأقسام المجانية، و3021 حالة بالقسم التخصصي، إلي جانب استقبال نحو 86590 من المترددين على قسم الاستقبال العام، و42350 حالات مترددة على وحدة الإصابات، و14483 حالات دخول لقسم الإصابات.

وأضاف أنه تم إجراء نحو 32108 عملية جراحية متخصصة، ونحو 11292 عملية جراحية بوحدة الإصابات، مشيرًا إلى أن وحدة الكلى الصناعي تعمل بقوة 87 سريرًا للغسيل بمعدل 550 مريضًا أسبوعيًا.