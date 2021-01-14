«دولة أجنبية».. تحل لغز مقتل صينية وابنتها واغتصابهما في دهب

في عام 2013 احتدم خلاف بين مالك مطعم وزوجته السنغافورية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء وبين سيدة صينية وابنتها، كانت العلاقة بينهم تشبه الشراكة حيث كانت السيدة الصينية وابنتها مسؤولتان عن القسم الخاص بمأكولات الدول الشرق آسيوية، وتحديدا الأطعمة الصينية والكورية وغيرها.

كان الخلاف يتطور بمرور الوقت بسبب خسائر المطعم المتتالية، التي أرجعها صاحب المطعم المصري وزوجته السنغافورية إلى إهمال وسرقة السيدة الصينية وابنتها لإيرادات المطعم بخلاف الإهمال في إعداد الوجبات ما تسبب في عزوف الزبائن عن الإقبال على المطعم.

خلافات وخسائر

ظلت الخلافات تتراكم ، والخسائر المادية تتوالى، لم ينتبه مالك المطعم «أحمد طلعت» إلى أن إدمانه تعاطي المخدرات سبب في تلك الخسائر، لكنه بدلا من التوقف عن الإدمان والاهتمام بعمله، وجه كل غضبه إلى السيدة الصينية وابنتها، واتهمهما بسرقة 1000 دولار في ثلاثة أيام، لكن السيدة الصينية وابنتها نفيتا ذلك، واتهماه بأنه وزوجته وراء الخسائر.

وفقا لجهات التحقيق، فقد قرر الزوج وزوجته الانتقام، كان غضبهما عارما من السيدة الصينية وابنتها، فتسلل الزوج إلى مقر إقامتهما ومعه زوجته، وأجهز عليهما بقتلهما خنقا، لكنه لم يكتف بذلك، فقد كان مخمورا هو وزوجته، فراودتهما فكرة اغتصاب الجثتين، وبالفعل جردت الزوجة الجثتين من ملابسهما، بينما قام الزوج باغتصابهما الواحدة تلو الأخرى.

قبر في الصحراء

نقل الزوج بمساعدة زوجته الجثتين إلى الصحراء وحفرا قبرا لهما، ثم وضعا الجثتين في الحفرة، وأغرقا وجهيهما بماء النار، حتى اختفت معالمهما تماما، وأهالا عليهما الرمال، وعادا لمسكنهما، وعاشا حياتهما بشكل طبيعي.

مرت 4 سنوات منذ وقوع الجريمة في عام 2013، وفي عام 2017، حضر زوج السيدة الصينية للبحث عنهما، فأبلغه المتهم أنه ساعد زوجته وابنته في العبور إلى دولة أجنبية، لكن الزوج لم يقتنع بذلك لأن زوجته وابنته تكرهان هذه الدولة ولم تبلغه بذلك، فقدم بلاغا إلى أجهزة الأمن، وتم إجراء التحريات حتى توصلت إلى أن آخر مرة شوهدت فيها الضحيتان كانتا بصحبة المتهم وزوجته.

الزوج: قتلتهما واغتصبت الجثتين

جرى القبض على المتهمين وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بالواقعة، وقرر الزوج بارتكابه الجريمة بمساعدة زوجته انتقاما من المجني عليهما، وأنه اغتصب جثتيهما بعد قتلهما ثم حرق وجهيهما بماء النار لإخفاء معالم الجثتين.

تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم

تمت إحالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق، ثم جرى إحالة أوراقهما إلى محكمة الجنايات والتي قضت بإعدامهما شنقا، وتم تأييد الحكم في جميع مراحل التقاضي، وجرى إيداع المتهمين في السجن حتى تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام فيهما شنقا.