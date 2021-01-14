«نقابة الصيادلة»: جميع الكليات أرسلت كشوف خريجي «دفعة 2020»

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أن جميع كليات الصيدلة الحكومية والخاصة داخل مصر أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020، وذلك بعد مخاطبة النقابة العامة لكليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجي 2020 بالنقابة ومراجعة الكشوف ومطابقتها بأسماء المتقدمين.

وأوضحت النقابة العامة أنها تستقبل خريجي دفعة 2020 وماقبلها ويتم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم من خلال إرسال مندوب من النقابة العامة لوزارة الصحة، ويتم فور صدور الترخيص من الوزارة نشر أسماء الصيادلة الذين تم استصدار تراخيص لهم على الصفحة الرسمية للنقابة «النقابة العامة لصيالة مصر» أولا بأول.

وأضافت النقابة أنه للتيسيرعلى الصيادلة يمكن إنهاء إجراءات القيد بالنقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها الصيدلي واستلام الكارنية والترخيص منها، وقد سبق وحددت النقابة العامة يوم لكل محافظة لاستقبال مندوبين النقابات الفرعية بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام.

وأوضحت أن استخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال تقديم أوراقهم بالنقابات الفرعية بالمحافظات لتقديمها لهم بالنقابة العامة، مشيرة إلى أنه تم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبال مناديب النقابات الفرعية بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام.

تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة

وذكرت النقابة أن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة من وزارة الصحة:

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ 4 صورة شخصية بختم الكلية.

ـ شهادة تشريعات، حسن سير وسلوك من الجامعات الخاصة.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادة ندب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية والإدارة التابعة لها للجامعات الخاصة، رخصة الصيدلية.

الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة الصيادلة

أما الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة العامة والفرعية واستخراج الكارنيه

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ 2 صورة شخصية بختم الكلية.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

ـ شهادة الثانوية العامة.

- صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» موجه للنقابة العامة.