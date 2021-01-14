العوضي رئيسا لـ«برلمانية حماة الوطن» في النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إجراءات انتخابات اللجان النوعية، وأخطر حزب حماة الوطن، البرلمان، باختيار أحمد العوضي، رئيسا لهيئته البرلمانية.

وشهدت الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أداء النائبة آمال عبدالحميد اليمين الدستورية، وقدمت النائبة اعتذارا عن غيابها عن الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الأول، التي عقدت الثلاثاء الماضي.

وتلت النائبة القسم الدستوري، وجاء نصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».