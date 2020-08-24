رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور يوجه الشكر لـ"عبد العال"

وجه النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إدارته للجلسات البرلمانية.

وقال "خليل" في ختام الجلسة البرلمانية لدور الانعقاد الخامس "فخور أنني تتلمذت وتعلمت على يد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

واستطرد قائلا: "اختلفنا معك كثيرا وتعلمنا منك كثيرا"، كما وجه الشكر لزملائه تحت قبة البرلمان.

وأضاف "خليل"، قائلًا: الهيئة البرلمانية لحزب النور كانت تعمل بعقلية منتخب الكورة، فلم نكن نعمل كحزب نجاحات، وكنا حريصون أن تصل مصر إلى بر الأمان وهذا هو هدف كل النواب.