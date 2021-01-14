أحمد سمير رئيسا لـ«اقتصادية النواب» وفرغلي وسليمان وكيلان

أسفرت انتخابات اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، التي أجريت في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، عن فوز أحمد سمير رئيسا، وأحمد فرغلي ومحمد السيد سليمان لوكالة اللجنة البرلمانية، وأحمد دياب لأمانة السر، بالتزكية.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة: «يجب ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل، كما يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة».

وأضاف رئيس البرلمان: «يجب ألا يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، والأولوية في اختيار عضوية اللجنة، تكون للأقدمية والخبرة والتخصص، زعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا».