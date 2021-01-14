أحمد سمير رئيسا لـ«اقتصادية النواب» وفرغلي وسليمان وكيلان
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ولاء نعمه الله
02:35 م | الخميس 14 يناير 2021
جلسة مجلس النواب
أسفرت انتخابات اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، التي أجريت في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، عن فوز أحمد سمير رئيسا، وأحمد فرغلي ومحمد السيد سليمان لوكالة اللجنة البرلمانية، وأحمد دياب لأمانة السر، بالتزكية.
وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة: «يجب ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل، كما يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة».
وأضاف رئيس البرلمان: «يجب ألا يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، والأولوية في اختيار عضوية اللجنة، تكون للأقدمية والخبرة والتخصص، زعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا».