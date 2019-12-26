مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستبدال نص المادة الأولى، من قرار مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016، بنص آخر.

وجاء بالقرار: "يعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

محافظ البنك المركزي.

وزير التخطيط والتنمية.

وزير المالية "ويكون مقررا للجنة ومتحدثا رسميا باسمها".

وزير التعاون الدولي.

وزير التجارة والصناعة.

وزير قطاع الأعمال.

وتضمن القرار، أن يحضر اجتماعات اللجنة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعقد أسبوعيا، بحد أقصي ثلاث مرات شهريا.

ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 3147 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي: