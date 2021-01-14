كيف تتصرف عند اندلاع حريق في منزلك أو محل عملك

لا تتوقف الحرائق فكثيرا ما تندلع في العديد من الأماكن لأسباب مختلفة، آخرها حريق بجوار مخازن وزارة الصحة في العباسية، ما يجعل الشخص في صدمة وقد يقف عاجزا عن كيفية التصرف عند التعرض لحريق.

وفي السطور التالية، نعرض خطوات التعامل عند وقوع حريق في شقتك أو منزلك أو مكان عملك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وإدارة الحماية المدنية والتي وضعت إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية.

كيفية التصرف عند اندلاع حريق

في البداية عليك الاتصال برقم الطوارئ المخصص للمطافئ 180.

لحين وصول سيارة المطافئ ابحث عن الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق وافصل التيار الكهربائي عنه.

تجنب إلقاء المياه على الحريق الناتج عن ماس كهربائي كي لا تصاب بالصعق الكهربائي، ولا تستخدم المياه لإطفاء الحريق الناشب عن الزيوت، فالزيت سيتناثر ويتسبب في انتشار الحريق، وعوضا عن المياه يمكن استخدام الكثير من البيكنج صودا.

إذا كان سكان المنزل لا يستطيعون إطفاء الحريق الكهربائي، فعليهم الخروج من مكان الحريق على الفور، وإغلاق الباب عند المغادرة لاحتواء النار.

تحسّس الأبواب قبل فتحها، للتأكد من عدم وجود حريق في الطرف الآخر من الباب، مع خفض الجسم أو الانبطاح حال وجود الدخان لتقليل خطر استنشاقه.

اضغط على أقرب جهاز إنذار حريق في طريق الخروج من البناية.

قبل الخروج اغلق جميع مصادر الغاز والكهرباء.

إذا كان الهروب من موقع الحريق من مكان قد يعرضك للنيران عليك تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

من الأفضل الهروب من النيران لأسفل العمارة لأن النار تتجه لأعلى.

لا تستخدم المصعد اثناء عملية الهروب.

إخلاء المبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.