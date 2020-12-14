لو حصل حريق في منزلك.. الطريقة الصحيحة لاستخدام مطفأة الحرائق

عادة ما يتسبب الاستخدام الصحيح لمطفأة الحريق أثناء حالات الطوارئ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح أو الممتلكات، الأمر الذي يجعل الحريق سهل السيطرة عليه، خاصة إن كان من الممكن مواجهته قبل الاتصال بالمطافئ أو طلب المساعدة.

وتستعرض "الوطن" الطريقة الصحيحة لاستخدام مطفأة الحريق أثناء الأوقات الطارئة وما يجب عليك فعله أثناء نشوب حريق وفقًا لموقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

ما يجب فعله عند نشوب الحريق

- أولى خطوات مواجهة الحريق، أن تقف موجهًا ظهرك نحو باب الخروج، وأن تتخذ بعض احتياطات السلامة قبل استخدام المطفأة لإخماد حريق، وذلك عن طريق تحديد موقع أقرب مخرج وتثبيت نفسك حتى يكون ظهرك مواجهًا للمخرج حيث يسهل ذلك من هروبك إذا اضطررت للمغادرة بسرعة في حالات الطوارئ.

- يجب أن تقف على مسافة مناسبة، لدى العديد من مطافئ الحريق مدى يتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار؛ لذا تحرك نحو الحريق أو بعيدًا عنه قبل تشغيل المطفأة حتى تكون على مسافة من 2 إلى 2.5 متر.

كيفية استخدام مطفأة الحريق

- اسحب مسمار الأمان: إذ تحتوي جميع مطافئ الحريق على مسمار موضوع في المقبض لمنع خروج عامل الإطفاء من المطفأة بالخطأ، وأمسك الحلقة واسحب المسمار إلى الخارج من جانب المقبض، مع مراعاة مسك المطفأة بحيث تكون الفوهة موجهة بعيدًا عنك.

- وجه الخرطوم باتجاه قاعدة الحريق: امسك المقبض السفلي (مقبض الحمل) بيد واحدة والخرطوم أو الفوهة باليد الأخرى، ثم وجّه الخرطوم مباشرة باتجاه قاعدة الحريق لأنه لابد من إخماد الوقود الذي يشتعل أولًا، لذا لا توجه الخرطوم باتجاه ألسنة اللهب.

- اضغط على المقبضين معًا بيد واحدة ووجه الخرطوم نحو قاعدة الحريق بالأخرى لإطلاق مادة الإطفاء، ضع ضغطًا متساويًا وبطيئًا على المقابض.

- حرك الخرطوم من جانب لآخر ببطء ذهابًا وإيابًا نحو قاعدة اللهب أثناء تشغيل المطفأة لإطفاء الوقود بأكمله واقترب من النيران مع خمود الحريق.

- ابتعد وكرر العملية إذا اشتعلت النيران مجددًا، ووجه الخرطوم مرة ثانية واضغط على المقبض مع تحريك الخرطوم باتجاه قاعدة الحريق مرة ثانية لإخماده.

- تجنب تمامًا أن تدر ظهرك للنيران إذ يجب أن تكون متيقظًا دائمًا لمكان الحريق وما يحدثه.

- إذا كنت غير قادر على إخماد الحريق اترك المكان فورًا، إذ تحتوي المطفأة العادية على عامل إطفاء يكفي لنحو 10 ثوان، لذا ابتعد واترك المكان فورًا إذا لم يخمد الحريق عند انتهاء مادة المطفأة، واتصل بالطوارئ أو المطافئ.

- استبدل المطفأة أو إعادة ملؤها في أقرب وقت ممكن، لأنّ بعض مطافئ الحريق تستعمل لمرة واحدة ويجب التخلص منها فور انتهائها، والبعض الآخر يمكن إعادة شحنها فيمكن إعادة ملئها بعامل الإطفاء وإعادة ضغطه.

- تجنب محاولة إخماد الحريق بالمطفأة بمفردك إلا بعد التأكد من خروج الجميع بأمان من المبنى؛ ولا تحاول فعل ذلك إلا إذا كنت موقنًا من قدرتك على مواجهة النيران ولديك طريق واضح للخروج.

- استخدم مطفأة الحريق في الحرائق الصغيرة التي يمكن احتوائها فقط، وذلك في حال إذا كان اللهب أقصر منك أو تم احتوائه في مساحة صغيرة، وقم بإخلاء المبنى فورًا إذا كانت النيران أطول منك أو إذا كان الحريق ينمو وينتشر بشكل سريع.

- تجنب مكافحة الحريق بمفردك إذا كانت الغرفة مليئة بالدخان، فقد يؤدي استنشاق الدخان إلى فقدان الوعي ما يجعلك عالقًا في الغرفة مع الحريق.

أنواع مطافئ الحريق واستخداماتها

تحتوي طفايات الحريق على مواد إطفاء مختلفة لمكافحة أنواع مختلفة من الحريق ما يجعل بعضها غير فعال تجاه أنواع مختلفة من الحريق، بينما يمكن لبعض الأنواع جعل الحريق أسوأ، لهذا السبب تأكد من معرفة وقود الحريق وأن لديك المطفأة الصحيحة قبل محاولة إخماده.

النوع الأول: مناسب للملابس والخشب والمطاط والورق واللدائن المختلفة والحرائق العادية القابلة للاحتراق، ويكون عامل الإطفاء هو الماء أو الرغوة.

النوع الثاني: مناسب للبنزين والشحوم وحرائق النفط، ويكون عامل الإطفاء مادة كيميائية جافة أو ثاني أكسد الكربون ولا ينصح بمطافئ أقل من 2.75 كجم.

النوع الثالث: مناسب للحرائق الكهربائية النشطة، ويكون عامل الإطفاء مادة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون.

النوع الرابع: مناسب للمعادن القابلة للاحتراق، ويكون عامل الإطفاء مسحوق كيميائي جاف.

النوع الخامس: مناسب لحرائق المطبخ بما في ذلك الزيوت والشحوم والدهون، ويكون عامل الإطفاء مادة كيميائية رطبة أو جافة.

"النوع الأول والثاني والثالث": هي مطفأة حريق لجميع الأغراض تعمل على حرائق النوع الأول والثاني والثالث ويكون عامل الإطفاء مادة كيميائية جافة.