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محمود مسلم

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

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الوطن
03:42 م | الخميس 14 يناير 2021
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار على: «مع مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها الحكومة، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه».

كما نصت المادة الثانية على أن: «تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة».

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنـــــا.

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