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أول صور من صلاة الجنازة على صفوت الشريف في مسجد الشربتلي بالتجمع

كتب:

حسام حربي
03:50 م | الخميس 14 يناير 2021
صلاة الجنازة علي صفوت الشريف

صلاة الجنازة علي صفوت الشريف

شهدت صلاة الجنازة على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وأحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حضور كبير لعدد من أقاربه وأفراد أسرته، ومن بينهم حفيده محمد إيهاب صفوت الشريف، إضافة لعدد من  السياسيين السابقين أبرزهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر.

وحرص الحضور علي الالتزام بالإجرءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا، حيث ارتدى الجميع الكمامات ، وشدد أفراد الأسرة على المتواجدين بضرورة الحفاظ على مسافات بينهم، وعدم التجمع والازدحام حول جثمان الفقيد، تجنبا للعدوى بفيروس كورونا.

زكريا عزمي ينعي صفوت الشريف

ونعى الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق.

وتقدم عزمي، بخالص العزاء لأسرة صفوت الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يرحم الفقيد.

وقال زكريا عزمي: «أتقدم بخالص العزاء للأسرة، وخبر الوفاة أحزنني بشدة».

ويعد صفوت الشريف أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب بين عامي 2002-2011، وكان رئيسا لمجلس الشورى، ومؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي.

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