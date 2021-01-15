نجوم ترشحوا لـ«عائلة الحاج متولي» وذهبت أدوارهم لآخرين منهم «الساحر»

20 عامًا تمر على عرض مسلسل «عائلة الحاج متولي» الذي حقق نجاحًا منذ عرضه عام 2001، وتدور أحداثه في إطار الدراما العائلية بشكل كوميدي.

مسلسل «عائلة الحاج متولي» بطولة الفنان نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، فادية عبدالغني، رجاء الجداوي، ممدوح موافي، ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، أحمد فلوكس، مونيا، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.

محمود عبدالعزيز اعتذر لانشغاله بعمل درامي آخر

كان المرشح الأول لبطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي» الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، ولكنه اعتذر لانشغاله باستعداد تصوير عمل درامي آخر، وآلت البطولة للفنان نور الشريف بـ«الصدفة» عندما جمعه اتصال هاتفي بالسيناريست مصطفى محرم، وأخبره أنه يريد منه فكرة لمسلسل ما، وبالفعل أرسل له الكاتب ملخص العمل الذي أُعجب به على الفور ووافق على القيام ببطولته.

عبلة كامل اعتذرت بسبب «حديث الصباح والمساء» وفازت ماجدة زكي

كذلك كانت الفنانة عبلة كامل المرشحة الأولى لدور «أمينة» ولكنها اعتذرت لانشغالها بتصوير مسلسل «حديث الصباح والمساء»، وكان الدور من نصيب الفنانة ماجدة زكي، التي أضفت بتلقائيتها كوميديا مختلفة على العمل الذي ساهم في نجاحه.

غادة عبدالرازق بدلًا من معالي زايد وسمية الخشاب عوضًا عن ندي بسيوني

وكانت الفنانة معالي زايد مرشحة لتجسيد شخصية «نعمة الله»، ولكن لأسباب متعلقة بمساحة الدور اعتذرت، وأصبح من نصيب الفنانة غادة عبدالرازق، وساهمت الشخصية التي أدتها في نجاحها وتعريفها بالجمهور ومن ثم كان شهادة ميلادها الفني في الدراما المصرية، خصوصًا وأن «غادة» كانت مرشحة لتجسيد شخصية «مديحة» الذي ذهب للفنانة سمية الخشاب بعد عدة ترشيحات للدور لفنانات آخريات منهن ندى بسيوني والتي اعتذرت لتوقعها «فشل» المسلسل.

مصطفى شعبان جاء بدلًا من محمد نجاتي ليكتب شهادة نجوميته بشخصية «سعيد»

مسلسل «عائلة الحاج متولي» ساهم في نجاح كل من شارك فيه ومنحهم شهادة «النجومية» منهم الفنان مصطفى شعبان، الذي جسّد شخصية «سعيد» نجل الحاج متولي، ولم يكن مرشحًا له في البداية، ولكن ابتسم له الحظ عندما لم يوافق صناع العمل على الملاحظات التي أبداها الفنان محمد نجاتي الذي كان من المفترض تجسيده دور«سعيد»، ليؤول الأمر في النهاية إلى «شعبان».