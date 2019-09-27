مينا مسعود: عادل إمام فنان ملهم واتفرجت على مسلسل "عائلة الحاج متولي"

قال الفنان العالمي مينا مسعود إنه كان يتابع كثيرا من الأعمال الفنية في مصر في فترة طفولته، وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وأوضح مسعود أنه كان يشاهد أفلام إسماعيل ياسين وعبدالحليم حافظ، مبديًا محبته الكبيرة للزعيم عادل إمام "عادل إمام كان بالنسبة لي ملهم لأنه غيَّر الكوميديا لما جه وعمل حاجات فظيعة وملامح وشه كانت تموت من الضحك".

وأشار مسعود إلى أنه كان يشاهد أفلام أحمد السقا ومنى زكي "وكنت بتفرج على مسلسل الحاج متولي للفنان العظيم نور الشريف".

ومينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 وشارك في بطولة فيلم "علاء الدين" ونال شهرة واسعة بعد المشاركة في الفيلم.