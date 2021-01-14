توقعات طقس 72 ساعة.. شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

تشهد حالة الطقس تغييرا مفاجئا بداية من اليوم، إذ تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات لتصل إلى 19 أو 18 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة أمس، بحسب تصريحات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد».

وأضافت «شاكر» أن من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة اليوم أيضًا، على أن تهدأ سرعة الرياح يوم الجمعة، وسيعاود مرة أخرى من يوم السبت 16 يناير ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، من الجمعة إلى الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة نهار بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، أما على جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم السبت 16 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الأحد 17 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.