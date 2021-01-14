ألمانيا تسجل 1200 حالة وفاة يومية بكورونا: معدل غير مسبوق

ترتفع حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا بمعدل غير مسبوق، حيث سجلت السلطات الصحية في آخر 24 ساعة، أكثر من 1.200 وفاة، وقال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثر وييلر، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ألمانيا مقلق للغاية.

وأكد وييلر، في حديثه اليوم للصحفيين، على ضرورة خفض معدل الإصابات الحديدة بـ كوفيد -19، قائلا: وحدات العناية المركزة لم تكن تعمل بكامل طاقتها حتى الوقت الحالي، يوجد الآن 5200 مريض يعالجون في وحدات العناية المركزة الألمانية، بنسبة 90% على أجهزة التنفس الصناعي، ويبلغ متوسط ​​عمر المرضى في وحدات العناية حوالي 60 عاما، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وأوضح رئيس معهد روبرت كوخ، أن ألمانيا في حالة تأهب قصوى لطفرات جديدة أكثر عدوى للفيروس، حيث تم اكتشاف ستة عشر حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالمتغير من المملكة المتحدة، وأربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالمتغير من جنوب إفريقيا في البلاد.

قال وييلر إن الإغلاق الحالي المعمول به ليس فعالًا كما هو الحال في الربيع، ودعا المواطنين الألمان إلى البقاء في المنزل كلما أمكن ذلك، وحث أرباب العمل على السماح للموظفين أيضًا بالعمل من المنزل.

وبدد وزير الصحة ينس سبان الآمال في أن تتمكن ألمانيا من رفع جميع إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في بداية فبراير المقبل، حيث من المتوقع أن يتم مدها شهرين إضافيين أو ثلاثة أشهر، مؤكدا أن بلاده تعيش أصعب مراحل الوباء.

وسجلت ألمانيا، اليوم، 25164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.978.590، بينما يتجاوز إجمالي الوفيات 44 ألف حالة، وفقًا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ.