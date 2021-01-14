نانسي عجرم تدعم حملة «حلنا نلتزم» ضد فيروس كورونا

أعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دعمها لحملة «حلنا نلتزم»، التي تهدف إلى الالتزام بالجلوس في المنزل، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكتبت نانسي: «هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وولادنا والناس اللي منحبّن.. التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وبإذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأوّل حلنا نلتزم‬⁩».

وأحيت نانسي عجرم ليلة رأس السنة هذا العام، في حفل نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة 2021، وقدمت عددا من اشهر أغانيها التي اشتهرت بها، وحقق الحفل نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتمنت نانسي خلال استضافتها قبل الحفل أن يكون عام 2021 تعم فيه الخير والسلام ويكون أفضل من 2020، وينتهي وباء كورونا، الذي راح ضحيته الآلاف في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أهمية الصحة والتي اكتشفها الجميع عام 2020 بعد ظهور بفيروس كورونا

وكان هذا الحفل الأول لنانسي عجرم خارج لبنان بعد جائحة كورونا؛ إذ فضلت أن تقضي فتره كورونا في منزلها مع أسرتها، وابتعدت عن التجمعات، ولكنها قدمت عددا من الحفلات «أون لاين»، والتي مازالت تحصد صداهم حتي الآن.

وحقق حفلها عبر تطبيق «تيك توك» نسب مشاهدة عالية، بسبب عدد من التابلوهات الغنائية التي قدمتها، خاصة انها استعانت خلال هذا الحفل بمجموعه من الموديل الشباب والأطفال، وكانت كل أغنيه بمثابة كليب، وتصدرت نانسي عجرم به التريند في لبنان.