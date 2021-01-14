«قذاف الدم» ينعى صفوت الشريف ويسترجع ذكرياته معه

نعى المناضل الليبي أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، والمسئول السياسي لجبهة النضال، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية أمس بأحد المستشفيات.

وكتب «قذاف الدم»، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ، كُلُّ نَفْسٍ ذائقة الْمَوْتِ، ودعت مصر السيد صفوت الشريف.. أحد أعمدة نظام الرئيس مبارك.. ووزير الإعلام.. ورئيس مجلس الشورى.. وأتوجه لأسرته وأصدقائه بخالص العزاء».

قذاف: صفوت الشريف قدم للإعلام المصري لوناً جديداً

وأضاف قذاف الدم، لقد أمضى حياته منذ تخرجه في الكلية الحربية، مجتهدا طموحا، ووصل إلى أعلى المراتب.. قدم للإعلام المصري لوناً جديدًا بعد المشروع القومي وحافظ على أن تكون مصر حاضرة.. وطور من أدواته.. كان مخلصاً للرئيس «مبارك».. ومدافعاً عن سياساته.. تصرف بحصافة في مواجهة موجات عاصرها.. ووظف تجاربه الحلوة والمرة.. وخبرته لبلاده وأمته.

وتابع المسئول السياسي لجبهة النضال: «تعرفت عليه حين كلفه الرئيس مبارك.. ليشرف معي من الجانب المصري على ملف العلاقات.. وكان متحمسا لعودة العلاقات في آواخر الثمانينيات.. حمل رسائل عدة لقائد الثورة.. وتعامل بذكاء وإخلاص في بناءها وسلمها بأمانة للمرحوم عمر سليمان، بعد توليه المخابرات العامة.. وتشابك الملفات والملمات في عالمنا العربي، ندعوا له بالرحمة والمغفرة، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.