عاجل.. صرف الرصيد النقدي لإجازات الموظفين حال المعاش المبكر بشكل فوري

كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن أن وزارة المالية وافقت على مقترحات، تقدمت بها إدارات الموارد البشرية بالمصالح الحكومية، بصرف الرصيد النقدي المالي، للراغبين في الخروج على المعاش المبكر، فورا، وبعيدا عن اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية، كما كان معمولا به قبل قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نصت على أن يصرف الرصيد النقدي لموظفي الحكومة التابعين للجهاز الإداري للدولة، بدون دعاوى قضائية، وإلغاء ما كان معمولا به في ظل مواد قانون 47 للعاملين بالحكومة الملغي.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم مساواة الراغبين في الإحالة للمعاش المبكر، بالمحالين بعد بلوغ السن القانونية للمعاش، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، للتيسير والتسهيل على موظفي الحكومة، الذين بلغوا سن الخمسين، ويريدون الخروج للمعاش، تقديرا لعطائهم وجهودهم طوال سنوات العمل في دواوين الحكومة.