ضوابط وشروط تسوية المعاش المبكر للعاملين في الدولة

على مدار سنوات طويلة، كان السن القانوني لتسوية المعاش محددا بـ60 عاما للموظف، وجاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ليسعى جاهدا إلى رفع سن المعاش وتوحيده ليصبح 65 عاما بحلول 2040 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، للمساواة بين أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.

ويرغب كثير من المواطنين في تسوية المعاش المبكر نتيجة للظروف الطارئة التي تحدث لهم وتجعلهم غير قادرين على استكمال مدة العمل الخاصة به، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ضوابط تسوية المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية، والشروط المطلوب تحقيقها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، كالتالي:

ضوابط تسوية المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية

- للموظف الذى تخطى سن الـ50 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

- يتعين على الوحدة الاستجابة للطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وفي هذه الحالة يتم تسوية حقوقه التأمينية على النحو التالي:

1- إذا لم يكن تجاوز سن 55 عاما وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يتم ترقيته لمنصب أعلى من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، ويتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.

2- إذا تجاوز سن 55 وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

3- لا يجوز تعيين من يتم إحالته للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.

4- يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تَكَون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

شروط تسوية المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

- الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنّها تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

- أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه.

- ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

- لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.