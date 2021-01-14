تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo a93 5g

ينتظر غدا الجمعة 14 يناير هواة الهواتف المحمولة طرح هاتف Oppo A93 5G، رسميا بعد أن طرحت الشركة هاتف A93 في شهر أكتوبر الماضي.

وقد يبحث البعض عن أسعاره وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي في عدد من متاجر الهواتف المحمولة .

ووفقا لسامح عزيز، عامل بأحد المحال التجارية التي تعرض منتحات أوبو، فإن السعر الذي سيعرض به هاتف اوبو A93 5G على الجمهور يتراوح بين 5200 و 5440 وانه لم يحدد حتى الأن السعر الأخير.

وأشار «سامح»، إلى أن الجمهور المصري مستهلك لهواتف «أوبو» بكل أنواعها واصداراتها لذلك ينتظر الكثير طرح الجديد منه.

أما أحمد سامح، بائع موبايلات أوبو، فتوقع لـ «الوطن»، أن سعر الهاتف سيطرح أمام الجمهور بمبلغ 5440 جنيها، حيث أن سعره فالخارج يقارب حوالي 340 دولار، مؤكدا أنه حتى الأن لم يعرف أحد السعر المطروح في الأسواق وانه سيعرف السعر بعد طرحه في الأسواق العالمية وذلك قد يحدث بعد أيام من طرحه أي في 20 يناير الجاري وما بعدها.

ويقدم الهاتف الجديد من أوبو على شاشة منحنية تحتوي نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية، وفقا للموقع التقني «gsmarena»، وأنه يختلف عن سابقه الذي يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G.

ويحتوي الهاتف وفقا للموقع على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة.

كما يوجد بالهاتف الجديد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر ومنفذ USB-C.

ويعرض هاتف Oppo A93 5G الجديد بثلاثة ألوان وهم الأزرق والفضي والأسود.

ويتضمن هاتف Oppo A93 5G على أربع كاميرات خلفية، على ظهر الجهاز توجد كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.