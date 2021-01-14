ضابط بالجيش المصري عن مسلسل «الاختيار»: مشهد بسيط من حياتنا

أذاع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، حلقة خاصة عن تدريبات قوات المظلات في الجيش المصري، حيث التقى العديد من أبطال القوات المسلحة، الذين كشفوا كواليس التدريبات التي يخضعون لها، حتى يعتادوا على أرض المعارك.

مشهد من حياة الأبطال

وقال أحد الضباط، تعليقا على المشهد المعروف في مسلسل «الاختيار»، حيث تكون زوجة البطل -الشهيد أحمد منسي- تخضع لعملية ولادة، فيرد عليها بأنه مشغول في العمل: «هذا المشهد لقطة بسيطة من حياتنا، ويحدث في بعض الأوقات حالات وفاة في أسرنا ولكننا نعرف هذا جيدا، والزوجة في أسرتنا تكون هي الأب والأم، وتتكفل بحياة الضابط من الألف إلى الياء، سواء أمور المنزل أو الأطفال، ونحن يمر علينا الكثير من الأوقات التي تمنعنا ظروف عملنا من التواجد مع أسرنا، لأن الشغل أهم من أي حاجة بره».

وتحدث عن معدته التي يعمل عليها وقال: «روحي في المعدات دي، وأول حاجة بعملها إني أفتش بالمعدة بكل دقة، وبعدين أبدأ أسخن المعدة، واتحرك على طول، وأهم حاجة أكمل المهمة اللي مكلف بيها على أكمل وجه».

تفاصيل تدريبات أبطال قوات المظلات

في سياق منفصل، كشف العقيد أركان حرب محمد مجدي، من قوات المظلات في الجيش المصري، عن تفاصيل التدريبات التي يخضع لها أبطال القوات المسلحة في ميدان الاقتحام الجوي.

وقال «مجدي»، إن التدريبات تنقسم إلى عدة أجزاء، أولها مرحلة التدريب البدني، حيث يتم فيها الاهتمام بالنواحي البدنية للفرد المقاتل، ثم مرحلة التدريب الفني التخصصي، حيث تتم فيها أعمال التسلق والنزول السريع، واقتحام المنشآت باستخدام الحبال والمواسير، وأيضا ما يعرف بـ« برج 34»، الذي يستخدمونه لتقليد كيفية خروج الفرد من باب الطائرة، ولو تعرض لأي مشكلة في الجو كيف يعالجها، ويتم رفع لياقته البدنية ليستطيع استخدام الأجهزة بمنتهى القوة، إضافة إلى تدريبات على أعمال النزول، من مسافة 25 مترا، بوضعية مقلوبة، ووضعية معتدلة، سواء باستخدام الحبال، أو الجذوع أو المواسير، وهي تمرينات على الاقتحام.

وتعتبر تدريبات للنزول من الطائرات، ثم هناك تدريبات أخرى للتسلق بالحبال والمواسير، والبلكونات، والشبابيك، لتدريبهم على اقتحام المنشآت، ثم مرحلة التدريب التكتيكي يتم فيها تدريب الفرد على أسلوب إخلاء وسيلة النقل الجوي، وتحركاته في الميدان، وتدريبه في الأراضي الصحراوية والزراعية واجتياز الموانع.