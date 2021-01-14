عقيد بـ«قوات المظلات»: مستعدون لأي مهمة تطلب منا

قال العقيد أركان حرب محمد مجدي، من قوات المظلات في الجيش المصري، إن ميدان الاقتحام الجوي لقوات المظلات، ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى هي مرحلة التدريب البدني، حيث يتم فيها الاهتمام بالنواحي البدنية للفرد المقاتل، وإعداده وتجهيزه كفرد في القوات الخاصة، مشددا على أن الجنود على قدر عال وكبير من التدريب، ومستعدون لأي مهمة تُطلب منهم.

تدريبات غير نمطية

وأضاف «مجدي» في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن المعلم يعطي الأوامر للميدان للاستعداد لأداء التمرينات التي تعلموها، ثم بعد ذلك أداء التدريبات غير النمطية، باستخدام معدات مثل الكاوتش، و«المالتي بار»، و«العقلة»، مشددا على أنهم موجودين ليحموا تراب مصر، معقبا: «دي بلدنا وإحنا قاعدين علشان حمايتها، والعرق في التدريب يوفر الدم في المعركة».

مرحلة التدريب الفني التخصصي

وتابع أن هناك أيضا مرحلة التدريب الفني التخصصي، حيث تتم فيها أعمال التسلق والنزول السريع، واقتحام المنشآت باستخدام الحبال والمواسير، وأيضا ما يعرف بـ«برج 34»، الذي يستخدمونه لتقليد كيفية خروج الفرد من باب الطائرة، ولو تعرض لأي مشكلة في الجو كيف يعالجها، ويتم رفع لياقته البدنية ليستطيع استخدام الأجهزة بمنتهى القوة.

دورات تدريبية للأشقاء

ولفت إلى هناك دورات في الميدان تنعقد للدول الشقيقة العربية والأفريقية، لتأهيلهم في فرق المظلات والاقتحام الجوي، موضحا: «الحمد لله على نعمة الوطن».

وأشار إلى أن هناك تدريب أيضا على أعمال النزول، من مسافة 25 مترا، بوضعية مقلوبة، ووضعية معتدلة، سواء باستخدام الحبال، أو الجذوع أو المواسير، وهي تمرينات على الاقتحام، وتعتبر أيضا تدريبات للنزول من الطائرات، ثم هناك تدريبات أخرى للتسلق بالحبال والمواسير، والبلكونات، والشبابيك، لتدريبهم على اقتحام المنشآت.

مرحلة التدريب التكتيكي

وكشف أن مرحلة التدريب التكتيكي يتم فيها تدريب الفرد على أسلوب إخلاء وسيلة النقل الجوي، وتحركاته في الميدان، وتدريبه في الأراضي الصحراوية والزراعية واجتياز الموانع.

وعرض البرنامج بيانا عمليا للتدريبات التي يخضع لها رجال قوات المظلات.