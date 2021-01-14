مذيعة «الحدث اليوم» تُجري عملية استئصال جزئي للثديين

أجرت هدير صديق، المُذيعة بقناة «الحدث اليوم» سابقًا، عملية جراحية مساء اليوم الخميس، لإزالة ورم سرطان بالثدي، بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ هالة صديٌ، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها بعد إجراء العملية، إذ كتبت عليها: «لقد تم إجراء أول عملية للإعلامية هدير صديق.. أرجوا الدعاء لها بالشفاء العاجل.. قامت بإجراء عملية استئصال جزئي للثديين لوجود ورم».

دعم ومساندة

وحرص عدد من زملاء هدير صديق، على دعمها ومساندتها، والدعاء لها لحين التماثل للشفاء من تلك الوعكة الصحية، إذ كتبت أحدهن: «أجرت صديقتي الإعلامية هدير صديق عملية استئصال جزئي للثديين لوجود ورم أرجوا الدعاء لها بالشفاء العاجل.. شفاكي الله وعافاكي يا هدير ربنا يبعد عنك كل شر».

يذكر أنّ هدير صديق، خاضت تجارب عدّة في مجال تقديم البرامج التليفزيونية، منهم برنامج «عيشي الحيا» عبر قناة «الحدث اليوم»، وبرنامج «لحظة ندم»، وكذلك برنامج «ميديكال ميرور»، و«لبكرة»، و«بيوتي أند فاشون»، و«بصراحة».

فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت الصفحة الرسميه للإعلامي وائل الإبراشي، مُقدم برنامج «التاسعة» عبر التليفزيون المصري، عن تحسن حالته الصحية رغم إيجابيه مسحة كورونا.

وكتب القائمين على الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله تعالى.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

وفي وقتٍ سابق، قد أعربت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، عن الشائعات التي تتردد من آنٍ لآخر بشأن تدهور حالته الصحية، حيث أصدرت بيانًا صحفيًا، جاء نصه كالآتي: «بناء علي رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وتضمن البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».