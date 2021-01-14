وزير المالية: لا أستطيع توقع معدلات التحصيل الضريبي بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر صرفت على الاستثمارات الحكومية 55 مليار جنيه في العام الماضي، لكن في العام الجاري، صرف 105 مليارات جنيه، مع زيادة الإنفاق في اتجاهات المعاشات والصحة والتعليم، وهذا يعد إنجازا كبيرا في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على قناة الأولى المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الإقرارات الضريبية إلكترونية بشكل إجباري منذ بداية يناير الجاري، وبدأ الأمر تدريجي خلال 3 سنوات، وهذا يسير في اتجاه العمل الإلكتروني والرقمنة، التي تسعى إليها الدولة المصرية حاليا، وسيتم ميكنة كل الإقرارات من أجل التسهيل على المواطنين، ولن يحرض مأمور ضرائب إلى المشروعات المتناهية في الصغر مثل المشروعات التي يكون رأسمالها ربع مليون جنيه، التي يكون ضرائبها 1000 جنيه في العام، وهذه المشروعات يتم تقديم الضرائب بسهولة من خلال موقع هيئة الضرائب على الإنترنت، ومن بداية يناير 2022، ستتابع الدولة كل عملية البيع والشراء من خلال فواتير إلكترونية.

معدلات التحصيل الضريبي غير متوقعة

وتابع: «لنكن أمناء مع أنفسنا هناك حالة عدم تيقن ومش هنقدر نتقوع حاجة وانهارده زيادة في حالات كورونا في الإمارات، رغم الإجراءات الاحترازية العالية، وعدد الوفيات في بريطانيا، ارتفع لذا ليس هناك تقديرات بس ربنا كارم مصر، وموفقنا وماشيين في الأمور الصعبة يارب نفضل ماشين لغاية ما الغمة تتزاح، السنة دي بالوضع الحالي مستهدفة معدلات نمو 2.8% وده قليل لأن هناك سنويا نحو مليون شاب وشابة محتاجين الدولة توفر لهم فرص عمل لأن كورونا أثر على جميع الأصعد لذا لا استطيع توقع معدلات الشراء أو الحصيلة الضريبة في العام المقبل».