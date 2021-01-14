وزير المالية: إيرادات الدولة في النصف الأول المالي 14 مليار رغم كورونا

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كان هناك في الوزارة إصلاح كبير، لكن الجائحة فرضت تحديات كبيرة، وافترضت الوزارة حدوث أداء قوي، لكن كورونا أثرت سلبيا على النصف الثاني من العام الماضي لكن النصف الأول في العام الماضي كان معدل النمو مرتفع وارتفعت حصيلة الإيرادات بنسبة 12% بسبب وجود عملية إصلاح كامل في مصلحة الضرائب من خلال إيجاد الفاتورة الإلكترونية والتي أثرت إيجابا على إيرادات الدولة.

ضرائب العمل زادت من الإيرادات

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية extra news، أن الإيرادات من الضرائب على الفنادق والمطاعم السياحية شهدت انخفاض 80% وكذلك رسوم الفيز والمغادرة انخفضت بنسبة 90% لكن الضرائب التي تم جمعها من خلال الفاتورة الإلكترونية وضرائب العمل زادت من الإيرادات الخاصة بالدولة وكذلك وجود رسوم تنمية لم تؤدي إلى حدوث تضخم على الاقتصاد المصري، مؤكدا تراجع العجز الكلي للموازنة من 4.1% إلى 3.6% خلال النصف العام الأول من العام المالي.

نمو الاقتصاد المصري فاق التوقعات

وتابع: «هناك قطاعات متأثرة مثل الفنادق والسياحة وبعض قطاعات الصناعة، وفي قطاعات ظلت تنمو الحمد لله وكان في فائض أولي 14 مليار جنيه والسنة اللي فاتت كان 36 مليار جنيه ومصر كانت ضمن الأربع الأكثر نموا على مستوى العالم فمعدلات النمو بالنسبة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أمر جيد والعجز الكلي في العام الماضي بنسبة 4.1% ونقص العام المالي الحالي إلى 3.6% وعلى الرغم من أن المصروفات زادت بنسبة 10%، مجلس الوزراء دعم وزارة المالية ببعض مصادر إيرادات متنوعة والجائحة فرضت صور من الإنفاق الخاصة، حاليا يوجد نمو إيجابي في ظل الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات التي جعلت الاقتصاد المصري يؤدي بأداء أفضل، وفاق أداء الاقتصاد المصري التوقعات بحسب تصريحات مسئولين في صندوق النقد الدولي أثناء مراجعتهم التقارير الاقتصادية المصرية».