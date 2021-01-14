وكيل «حقوق الإنسان» بالنواب: نسعى لنقل الصورة الحقيقية إلى الخارج

قال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن هناك تنوعًا حزبيًا في المجلس الجديد، حيث تم اختيار لجنة حقوق الإنسان والتي يرأسها الدكتور طارق رضوان ووكليه الدكتور أيمن أبو العلا ومحمدالعزيز، ونواب آخرين من مختلف المحافظات المصرية، مع وجود تمثيل مميز للمرأة.

وقال: «نتمنى أن نكون على قدر الأشخاص الذين انتخبونا»، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل كفريق واحد، لأن ملف حقوق الإنسان مهم جدًا بالنسبة للملفات الخارجية وكذلك الداخلية.

عمل جاد في لجنة حقوق الإنسان

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على قناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك إصرارًا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لنقل الصورة الحقيقة عنها إلى الخارج، لأن هناك منظمات مشبوهة تنقل صورة خاطئة في محاولة لوضع مصر في وضع الدفاع.

وذكر أنه بالعمل المشترك من خلال مجلس النواب والحكومة سيتم تطوير منظومة حقوق الإنسان لإرضاء الشعب، والذي انتخب النواب وهو صاحب السيادة للرد على التنظيمات الإرهابية التي تحاول تشويه سمعة مصر الدولية.

وأكد أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية، والتي يرأسها مساعد وزير الخارجية «دائما أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان يتم دراستها بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية، للوقوف على تصور واضح من أجل إيضاح الصورة الحقيقة في الخارج، وسط محاولات جماعات إرهابية للنيل من سمعة مصر في مختلف الدول».

العمل المشترك داخل البرلمان لتقديم أداء جيد يليق بالشعب

وتابع: «سيتم عقد اجتماعات مشتركات بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الدولية، من أجل أداء جيد يليق بالشعب المصري العظيم الذي أعطى النواب صوته في مرحلتي الانتخابات الأولى والثانية، وتوسعت حقوق الإنسان لتشمل الحقوق الاجتماعية والسكن والتعليم والبيئة النظيفة».