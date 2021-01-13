أحمد فتحي: نواب التنسيقية يرفعون شعار «برلمان بمفهوم جديد»

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إن أي برلماني ناجح لابد أن يكون بجانبه مؤسسة سياسية، وهذا ما تفعله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي ترفع شعار «برلمان بمفهوم جديد»، ويتوقع العديد من متابعي السوشيال ميديا من شباب البرلمان الكثير ليقدمه، خاصة شباب التنسيقية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لا يمكن القول بأن النائب سيتفرغ فقط لدوره التشريعي والرقابي على مدار الخمس سنوات، لكن الحقيقة بأن النائب لابد أن يقوم بالدور الثالث ألا وهو الخدمي، ولكي نحقق ذلك، تستند التنسيقية على الدور التكاملي، حيث يوجد 6 نواب للمحافظين لديهم علاقات محترمة مع باقي المحافظين، وأي نائب حاليا يطلب طلبا أو يطرح مشكلة تتعلق بالمواطنين، يبدأ نواب المحافظين بحلها.

وأشار إلى أن التنسيقية بها لجان نوعية تتشابه مع لجان مجلس النواب، كما يوجد للتنسيقية مركز إعلامي والذي يسلط الضوء على كل النواب ودورهم، إضافة للجنة التطوير والتدريب مع أفضل شركات التدريب في العالم، وإطلاق برنامج «نواب بتفيد نواب»، ويهدف لنقل خبرات النواب السابقين للحاليين، وحدث على مدار الشهرين الماضيين، بهدف مساعدة نجاح النواب مع الآخرين، وبأن يكون لديه معلومات.

ولفت إلى أن المركز البحثي التابع للتنسيقية يستطيع مد التشريعات والدراسات للنواب، مؤكدا أن النجاح الحقيقي ليس الوصول للبرلمان، ولكن الاستمرار في تقديم الخدمات العامة والتشريعات والأدوات البرلمانية، التي يقدمها للمواطن.

وكان المستشار حنفي الجبالي، فاز برئاسة مجلس النواب بأغلبية 508 أصوات بعد إجراء عملية التصويت وبلغ إجمالي عدد الأصوات 587 صوتا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 وعدد الأصوات الصحيحة 576.

وحصل النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة على 57 صوتا، والنائب محمد مدينة على 9 أصوات، أما النائب أحمد دراج فقد حصل على صوتين فقط.