مجدي عبدالغني: فساتين رانيا يوسف قنابل وصواريخ.. والمفروض ميجلهاش كورونا

قال نجم النادي الأهلي مجدي عبدالغني، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من المفترض ألا تصاب به الفنانة رانيا يوسف، مشيرا إلى أن نجله أصيب بفيروس كورونا المستجد، قبل إعلان الفيروس وباء عالمي في مارس 2020.

المفروض رانيا يوسف ميجلهاش كورونا

وأضاف عبدالغني خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، حاليا كل ما نسأل حد نجد مصاب كورونا، متابعا: «أما تسألي أي حد دلوقتي، تلاقي حد عنده كورونا، المفروض كورونا متروحش لرانيا يوسف، دي فساتينها بتدل على تفاؤلها، في لعيب بيشوط شوطة قنبلة، وشوطة صاروخ، وكل ده موجود في الفساتين بتاعة رانيا زي القنبلة والصاروخ».

الطبيعي الواحد يتولد أهلاوي دي الحقيقة يعني

وتابع: «الطبيعي إن الواحد يتولد أهلاوي، ودي الحقيقة من غير تصعب ولازم يبقى في أهلي وزمالك، عشان الأمور ملهاش طعم لو أهلي بس، زي ما فيه ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وبنفكيا وبورتو في البرتغال، أنا اتولدت أهلاوي، فبشوف طبيعي أن كل الناس تتولد أهلاوية».

المظلم في 2020 نحو 80%

وواصل: «حسام البدري بيلبس الدور زي الممثلين، وهو بيدرب، واتعود يبقى جد جدا، سواء وهو لاعب أو مدرب، واتصاب لأنه دخل في كرة دخلة غشيمة، وصراحة 2020 أسوء من رد فعل حسام البدري في صورته وهو غضبان أثناء تدريبه، المظلم في 2020 نحو 80% من الأحداث».

وعلق عبدالغني، على مشاهدة الفنان محمد ثروت لهدفه في كأس العالم في مونديال 1990، أثناء مباراة منتخب مصر ومنتخب هولندا، قائلا: «أكيد أنت فاكر الجون بتاعي في هولندا اللي جبته من ضرب الجزاء واتحفر في دماغك».