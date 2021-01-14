محاكمة رانيا يوسف على تصريحات «المؤخرة» 21 فبراير

تنظر محكمة جنح قصر النيل، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، يوم 21 فبراير المقبل، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الاديان، ونشر بيانات كاذبة بعد تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع مذيع يدعى نزار الفارس، وكان حديثها عن بروز مؤخرتها.

محام تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف.. والنيابة أحالته للمحاكمة

تلقت نيابة قصر النيل بلاغا من أحد المحامين ويدعى أشرف ناجي، ضد الفنانة رانيا يوسف، وتضمن البلاغ تصريحات للفنانة في لقاء تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» الذي أذيع على أحد الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها، بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وعقب الاستماع لأقوال المحامي مقدم البلاغ، أصدرت النيابة قرارا بإحالة البلاغ للمحاكمة، وحددت جلسة 21 فبراير المقبل للمحاكمة.