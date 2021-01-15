رانيا يوسف ترقص على أنغام «جدو علي» في «ليلة الخميس»: «بحب اللعب»

أشعلت الفنانة رانيا يوسف، ستوديو برنامج «ليلة الخميس»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه ياسمين عز، بالرقص والغناء على أنغام أغنية «جدو علي» بالمشاركة مع الفنان الكوميدي محمد ثروت.

وعلقت «يوسف» على هذه الأغنية وقالت: «أنا بحب اللعب».

وتحدثت الفنانة عن انتماءاتها الرياضية، مؤكدة: «أنا أهلاوية جدا ولكن مبفهمش في الكورة خالص».

تصريحات مثيرة عن الديناصورات

أما بالنسبة لتصريحاتها السابقة المثيرة للجدل عن مواجهة الإنسان للديناصورات، قالت: «كنت بهزر، أقصد إن البني آدم اتخلق علشان يعمر الأرض، ولما جينا الأرض كان فيه مخلوقات غريبة وإحنا حاربناها.. ولما لقيتهم بيعملوا كوميكس على الديناصورات ضحكت.. وقصدي وصل للناس».

رأيها في زيجاتها السابقة

وكشفت الفنانة عن رأيها في الزواج، وقالت: «زيجاتي السابقة مكنتش ناجحة خالص، بس خلينا نتكلم عن مسألة نجاح الجواز.. الجواز مش ناجح خالص مبدئيا.. وفكرة الجواز مش ناجحة أساسا، إلا لو اتنين حبوا عيوب بعض قبل المميزات، وتخيلوا شكلهم وهما عواجيز، وحبوا إنهم يكبروا مع بعض.. اللي بيحصل دلوقتي إن الشباب بيتجوز صغيرين وبعدين الست تحمل وتخلف، والأمور تتغير.. أنا أنصح البنات ميتجوزوش قبل سن الثلاثين.. الواحد بيبقى أنضج وأعقل شوية، وعارف هو عايز إيه في الجواز، ويكون عمل مستقبله واسمه وفلوس، والاختيار هيفرق كتير».

زيجاتها بعد سن الثلاثين

وتابعت: «أنا جربت مرتين بعد الثلاثين، والحقيقة مكنتش عايزة اتجوز بس المجتمعات العربية بتجبرك.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال.. ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز.. وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي».