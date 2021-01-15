كارثة جديدة في إندونيسيا.. مصرع وإصابة 27 شخصا في زلزال عنيف

لم تتوقف الكوارث في إندونيسيا عند سقوط طائرة وعلى متنها 65 شخصا، حيث تعرضت البلاد أمس الخميس، لزلزال عنيف تسبب في وقوع عشرات القتلى والمصابين، بحيث ما أعلنت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا، مؤكدة أن زلزال قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي، وكان مركزه على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني، وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب رويترز.

وتسبب الزلزال في مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين حتى الآن، بينما فر السكان المحليين من منازلهم بسبب الزلزال العنيف.

وشهدت أندونيسا كارثة السبت الماضي، حيث تحطمت طائرة شركة «سريويجايا إير» التي تحطمت في بحر جاوة وكان على متنها 65 شخصا لقوا حتفهم جميعًا.