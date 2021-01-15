إغلاق ميدان السقالة وشارع «شيراتون» بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، عن غلق ميدان السقالة وأول شارع «شيرتون»، بمدينة الغردقة ابتداء من التاسعة، صباح اليوم، لإصلاح خط المياه الرئيسي، حتى انتهاء الأعمال.

وأشار اللواء عاطف وجدي، رئيس المدينة إلى التنسيق مع مدير إدارة المرور بالبحر الأحمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير حركة السيارات من خلال محاور مرورية بديلة.

وقال رئيس المدينة في بيان له، اليوم، إن المدينة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتكون متميزة وسط مدن المحافظة مشيرا إلى أن الاهتمام بالنظافة والتجميل أمر واجب للنهوض بها كونها وجهة سياحية .

وأوضح أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل الظهور بالمظهر الحضاري اللائق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة النظافة بشكل دوري ورصد أي تجمعات للقمامة ورفعها على الفور.

من جانبه، شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على الارتقاء بمدن المحافظة وعودة الوجه الحضاري لشوارع كل مدينة والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتحسين الصورة البصرية.